Üye Girişi
Son dakika haber | Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm - Son Dakika

Son dakika haber | Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm

09.02.2022 23:38
Son dakika haber | Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm

Bir son dakika haberine göre Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine 77 yaşındaki kadın, oğlu ile yaşadığı evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesine 77 yaşındaki kadın, oğlu ile yaşadığı evinin bahçesinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle Zümrüt Sokak'taki 3 katlı evde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, oğlu ile yaşayan Havva Şahin'in bahçede yerde yattığını çevreden gören vatandaşlar polise haber verdi.

İhbar ile olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrollerde yaşlı kadının öldüğünü belirledi.

Havva Şahin'in cenazesi Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yaşlı kadının kesin ölüm nedeni otopsi raporundan sonra ortaya çıkacak. - KÜTAHYA

Son dakika haber | Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm

YORUMLAR
500

Tavşanlı, Kütahya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:27 Hayali bile zor! Ronaldo'nun paylaşım başına kazandığı para akıllara durgunluk verdi
23:25 AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Fatura ödemeyeceğim" restine ilk cevap: Provokasyon
23:14 Balıkesir'de 3 kişiyi silahla vurmuştu! O CHP'li Başkan tutuklandı
23:07 Alevi vatandaşlara yönelik ağza alınmayacak küfürler eden Yakup Tilki emniyet güçleri tarafından tutuklandı
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:53:57. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Kütahya Tavşanlı'da şüpheli ölüm - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement