Kütahya Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Murat Duran, bu sezon mücadele edecekleri Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) hedeflerinin 3. Lig olduğunu bildirdi.

Duran, Öğretmenevi'nde düzenlediği basın toplantısında, kulübünün Bölgesel Amatör Lig'e yükselmesinin mutluluklarını yaşadıklarını söyledi.

Kütahya'nın ligde birden çok takımla temsil edileceğini dile getiren Duran, şunları kaydetti:

"Yeşilay Gençlik ve Spor Kulübü olarak Süper Amatör Lig'ini 11 puan farkla lider olarak bitirmiş ve Bölgesel Amatör Lig'e katılmış bulunuyoruz. Tescil bekliyoruz. En büyük hedeflerimizden birisi gençlerimizdi. Yaklaşık 700 futbolcumuzla birlikte tüm gruplara katılarak gençlerimizin önünü açmak itiyoruz. Hedefimiz lider bitirerek 3. Lig'e göz kırpmak. Ekibimizi de bu şekilde oluşturuyoruz. Transferler konusunda da iç transferlerimizin tamamını bitirmiş durumdayız. Süper Amatör Lig'den gelen takımların da bir şeyler yapabileceğini göstermek istiyoruz. Hız kesmeden lig atlayıp 2. Lig'e kadar hızlıca yükseleceğimizi düşünüyoruz."