Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı - Son Dakika
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Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı

13.04.2022 09:38

- Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı Baba Adem Demirci: "Oğlumuzun intikamı alındı, Allah Mehmetçiğimize zeval vermesin" Anne Halime Demirci: "Oğlumuzu şehit eden teröristin öldürüldüğü haberini aldık, mutlu olduk" 2005-2008 yılları arasında Bingöl ve Elazığ'da PKK terör...

- Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı

Baba Adem Demirci:

"Oğlumuzun intikamı alındı, Allah Mehmetçiğimize zeval vermesin"

Anne Halime Demirci:

"Oğlumuzu şehit eden teröristin öldürüldüğü haberini aldık, mutlu olduk"

KÜTAHYA - 2005-2008 yılları arasında Bingöl ve Elazığ'da PKK terör örgütü tarafından şehit edilen 5 asker 3 sivilin kanı yerde kalmadı.

Edinilen bilgiye göre, Bingöl'ün Kiğı ilçesi Tekbaşlar Jandarma Karakolu'na saldırı sonucu baraj inşaatını korumakla görevli timde yer alan komanda erler Eyüp Gürsoy ile Kütahyalı Ramazan Demirci'yi şehit eden terörist Devrim Kavak Irak'ın kuzeyindeki Gara'da öldürüldü.

İki kez cezaevinden de firar eden PKK'lı terörist Devrim Kavak etkisiz hale getirilirken, şehit askerlerden Kütahyalı Ramazan Demirci'nin ailesi, bu haber büyük bir sevinçle karşılandı.

Demirci ailesi, intikamın alındığı haberini duyar duymaz evlatlarının mezarını ziyaret etti, katilin öldürüldüğü müjdesini verdi.Şehit Komanda Er Ramazan Demirci'nin babası Adem Demirci, "Oğlumuzun intikamı alındı. Allah Mehmetçiğimize zeval vermesin" dedi.

Anne Halime Demirci, "Oğlumuz şehit edildiğinden beri içimizde ateş yanıyordu. Oğlumuzu şehit eden terörist öldürülmüş haberini aldık. Mutluyuz. Mehmetçiğimizi Allah korusun zeval vermesin" şeklinde konuştu.

Terörist Devrim Kavak'ın, 2 Eylül 2008 günü Kütahya Gedizli Komando Er Ramazan Demirci ve er Eyüp Gürsoy'u şehit etmesinin yanı sıra Bingöl Yayladere'de arıcılık yapan Kemal Bektaşoğlu'nun öldürülmesi, Bingöl'de Ortaçanak köyünde Muhittin Karaca adlı köylünün kurşuna dizilerek elektrik direğine asılması, Bingöl-Elazığ karayolunda seyir halindeki askeri konvoya saldırı sonucu terhisine 20 gün kalan er Ömer Yankayış'ın şehit edilmesi, Bingöl Ortaçanak köyünde Osman Koca adlı köylünün öldürülmesi, Elazığ'ın Karakoçan ilçesi Kavacık köyünde Uzman Onbaşı Cihan Kızıltaş'ın şehit edilmesi, Bingöl Yayladere kırsalında Piyade Onbaşı Dursun Buz'un şehit edilmesinden sorumlu olduğu öğrenildi.

Kavak, 2013'te 18 mahkumla beraber Bingöl Cezaevi'nden firar etmiş ve yakalandıktan sonra konulduğu Diyarbakır Cezaevi'nden de kaçmıştı. Kavak, 2019'da Gara'da öldürüldü ancak örgüt, öldüğünü yıllar sonra duyurdu.

Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı
Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı
Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı
Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı
Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı

YORUMLAR
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Ramazan Demirci, Elazığ, Bingöl, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kütahyalı şehit Ramazan Demirci'nin kanı yerde kalmadı - Son Dakika
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