Son dakika haber... Kuveyt Dışişleri Bakanı, Körfez ülkeleriyle Lübnan arasındaki krizin çözümünden yana Açıklaması - Son Dakika

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır es-Sabah, Lübnan ve Körfez ülkeleri arasındaki ilişkilerin yeniden tesisi için önerilerin bulunduğu mesajı yetkililere ilettiğini söyledi.

Sabah, dün başladığı ziyareti çerçevesinde bugün Lübnan Cumhurbaşkanı Mişel Avn ile başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda görüştü.

Avn ile görüşmesinin ardından kameralar karşısına geçen Kuveytli Bakan, detay vermeksizin "Lübnan ile güven esasına dayalı ilişkilerin tesisi için atılması gereken adımları içeren Körfez ülkeleri ve uluslararası toplumun mesajını, yetkililere ilettim." ifadelerini kullandı.

Sabah, öneriler ve adımlar üzerinde çalışmaların başlatıldığını belirterek, "İnşallah kısa süre içinde (Lübnan tarafından) yanıt alacağız." dedi.

Bakan Sabah, Lübnan'ın iç işlerine müdahale gibi bir düşüncelerinin olmadığını aksine her iki tarafın da çıkarları doğrultusunda güven tesisi üzerinde çalıştıklarını aktardı.

Sabah, dün sürpriz bir şekilde geldiği Beyrut'ta Lübnan Başbakanı Necib Mikati ve mevkidaşı Abdullah Buhabib ile görüşmüştü.

Lübnan ve Körfez ilişkileri

Lübnan ile başta Suudi Arabistan olmak üzere Körfez ülkeleri arasındaki ilişkiler, bir süre önce eski Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin açıklamaları nedeniyle gerilmişti.

Kardahi, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

Lübnanlı Bakan'ın açıklamaları üzerine Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Kuveyt, Beyrut'taki büyükelçiliklerini 29-30 Ekim'de geri çağırmıştı.

Açıklamalarıyla diplomatik krize yol açan Kardahi ise 3 Aralık 2021'de görevinden istifa etmişti. Ancak Kardahi'nin istifasına rağmen Körfez ülkeleri, Lübnan ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis etmedi.