Son dakika haber... Kuveyt'te iki af kararnamesi çıkarıldı - Son Dakika

Kuveyt Ulusal Meclis Başkanı Marzuk Ali el-Ganim, bazı hükümlüler için iki af kararnamesi çıkarıldığını duyurdu.

Ganim, yaptığı basın açıklamasında, "Bu yeni bir sayfa ve yeni bir aşamadır. Çünkü af toplumun gayesi değil, ülkenin hizmetkarlarının ve evlatlarının özlemlerini gerçekleştirmek, onların sorunlarını çözmek ve geç kalınan önemli konulara eğilmektir." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Ganim, Emir Şeyh Nevvaf es-Sabah'ın çıkardığı af kararnamelerinin kapsamına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

Kuveyt Bakanlar Kurulu pazar günü ülke dışında bulunan eski milletvekilleri ve aktivistleri kapsayan af kararnamesi taslağını Emir Sabah'a sunulmak üzere onaylamıştı.

Kuveyt Anayasası'nın 75. maddesi Emir'e kararname ile cezaları affetme veya azaltma yetkisi veriyor.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre iki kararnamede, çoğu 2011'de Ulusal Meclisi basmak suçundan hüküm giymiş 71 Kuveytli yer alıyor.

Kaynaklar, başta eski muhalif milletvekili Musellem el-Berrak ve eski milletvekilleri Ceman el-Harbaş, Faysal el-Muslim, Halid et-Tahus olmak üzere tüm hükümlülerin ülke dışında olduğunu ve gıyaben hapis cezasına çarptırıldıklarını belirtti.

İki kararname geçen ay Ulusal Meclis Başkanı ile hükümetten ve muhalefetten temsilcilerin gerçekleştirildiği ulusal diyaloğun ardından geldi.

Diyalog sonucu 41 milletvekili, Emir Sabah'a eski hükümlülerin affı için bir dilekçe sundu. Emir de buna, af kriterlerini belirlemek için yasama, yürütme ve yargı makamlarının başkanlarından oluşan bir komite oluşturarak yanıt verdi.

Komitenin, toplantının ardından ilk raporunu geçen hafta Emir'e sunduğu, tarihi henüz belirlenmemiş başka raporların da gelmesinin beklendiği kaydedildi.