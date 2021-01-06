Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada - Son Dakika

Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada

06.01.2021 08:22

Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada Pendik'te kuyumcuya sahte altın vermek isteyen şahıs kaçarken önüne çıkan motosikletli kuryeden uçan tekme yedi.

Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada

İSTANBUL - Pendik'te kuyumcuya sahte altın vermek isteyen şahıs kaçarken önüne çıkan motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Şahsın uçan tekme yediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtköy'de bir şahıs elindeki sahte altın bilezik ile kuyumcuya girerek bozdurmak istedi. Kuyumcu altının sahte olduğunu anlayınca şüpheli şahıs dükkandan kaçmaya başladı. Kuyumcudan koşarak uzaklaşmaya çalışan şahsın peşinden dükkan sahipleri koşmaya başladı. Durumu fark eden kurye motosikletine binerek şahsın peşine düştü. Motosikleti ile şahsın önünü kesen kurye koşarak kaçmaya çalışan şahsa uçan tekme attı.

Uçan tekme kamerada

Kuyumcudan koşarak kaçmaya çalışan şahıs, cadde girişinde motosikletli kuryenin kendisine uçan tekme atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şahsın yere düşmesi ile vatandaşlar dolandırıcıya tepki göstererek linç girişiminde bulundu. Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu sahibi Fuat Sevgi, "Bu bölgede yaklaşık yirmi beş senedir kuyumculuk yapmaktayız. Dün benim farklı bir işlemim vardı. Onunla uğraşırken bizim çalışandan Ali Kemal ve Furkan Bey bir Trabzon bileklik geldiğini söylediler. Ben de kontrol edeyim diye arkadaşı yanıma çağırdım. Yanıma geldiği gibi baktım bunun altın olmadığına karar verdim. Arkadaş elinden tutup hasırı çekmeye başladı o sırada kaçmaya başladı. İleride sağ olsun yakaladık. Motosikletle sağ olsun yan komşu kovaladı, yakaladık. İki aydan beri bu tarz olaylar başımıza geliyor" dedi.

Uçan tekme atan motosikletli kurye Fırat Özalan, "Tam paketten geldiğim sırada ağabeyler direk bağırmaya başladı. Motorla direk önünü kesmem sonucu zaten adam üstüme doğru koşuyordu. Ben de mecburen bir şey yapmak zorundaydım. Yani baktım kimse yaklaşmayınca mecburen direkt önünü kestim. Tekme attım. Baktım yine kaçmaya çalışınca mecburen bu sefer üstüne saldırmak zorunda kaldım" şeklinde koştu.

Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada
Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada
Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada
Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada

Kurtköy, Kuyumcu, Pendik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada - Son Dakika


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