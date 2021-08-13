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Son dakika haber... Kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı - Son Dakika

Son dakika haber... Kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı

13.08.2021 12:48
Son dakika haber... Kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı, System.String[]

Gelen son dakika haberine göre ELAZIĞ'da, kuyumcuya girip silah zoruyla bir miktar altın ve para alarak kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

ELAZIĞ'da, kuyumcuya girip silah zoruyla bir miktar altın ve para alarak kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Gazi Caddesi'nde belediye iş merkezinde bulunan kuyumcu dükkanına elinde susturucu takılı tabancayla giren şüpheli, tehdit ettiği iş yeri sahibinin cep telefonu ile bir miktar altın ve para alarak Kapalıçarşı istikametine doğru kaçtı. Dükkan sahibinin çevreden yardım istemesi üzerine vatandaşlar, hırsızın peşine düştü. Bu sırada bölgede devriye görevi yapan polisler, şüpheliye müdahale ederek etkisiz hale getirdi. Gözaltına alınan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Son dakika haber... Kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı
Son dakika haber... Kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı
Son dakika haber... Kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı
Son dakika haber... Kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı

Kuyumcu, Silah, Polis, Gazi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kuyumcuyu soydu, kaçarken polis yakaladı - Son Dakika


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