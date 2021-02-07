Altınözü ilçesine bağlı Keskincik Mahalles'inde Faysal Yalçın'a ait inek, otladığı sırada kullanılmayan ve üstünde kuru dallar olan kuyuya düştü. Yalçın, kendi imkanlarıyla ineği kuyudan çıkaramayınca, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri, yaptığı çalışmada kuyuya inerek ineğe halat bağladı. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla, iş makinesi kullanılarak halatla çekilip kurtarılan inek, sahibine teslim edildi.

AFAD, JAK ve itfaiye ekiplerinin Tatlar Deresi ve çevresinde çalışmaları devam ediyor

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Kuyuya düşen ineği itfaiye kurtardı - Son Dakika

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