Son dakika haber! Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Edinilen bilgiye göre, Altınkum Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde bulunan kuyuda ineği görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Büyükşehir Belediyesi Edremit İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, kuyuya düşen ineği çıkarabilmek için çalışma başlattı.

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