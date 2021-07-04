KUYUDA MAHSUR KALAN KÖPEĞİ İTFAİYE KURTARDI - Son Dakika

KÜTAHYA'da kapalı pazar yerinde bir kısmı su dolu olan kuyuya düşerek mahsur kalan köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.

Gaybiefendi Mahallesi Çinigar Caddesi üzerindeki kapalı Pazar yerinden köpek sesleri geldiğini duyan 112 acil servis ekibi, bir kısmı su dolu kuyuda köpeğin mahsur kaldığı görerek itfaiye ekiplerine bilgi verdi. Kütahya Belediyesi Hayvan Barınağına ve itfaiye ekipleri yaklaşık 5 metre derinliğindeki kuyudan mahsur kalan köpeği kurtardı. Sahipsiz olduğu öğrenilen köpek, sağlık kontrolü için barınağa götürüldü.