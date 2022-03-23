Son dakika haber | Kuzenini öldürüp, yol kenarına atmış - Son Dakika
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Son dakika haber | Kuzenini öldürüp, yol kenarına atmış

23.03.2022 16:27
Son dakika haber | Kuzenini öldürüp, yol kenarına atmış

Son dakika gelişmesine göre ANKARA'da, yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunan Şükrü Kelekli'yi (40), kuzeni Özgür Taylan Doğan'ın öldürdüğü ortaya çıktı.

ANKARA'da, yol kenarında bıçaklanmış halde ölü bulunan Şükrü Kelekli'yi (40), kuzeni Özgür Taylan Doğan'ın öldürdüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından otomobille Afyonkarahisar'a kaçan Doğan, yakalanarak gözaltına aldı.

Altındağ Ulucanlar Caddesi'nde dün gece yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığını gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bu kişinin göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından yapılan incelemede ölen kişinin Şükrü Kelekli olduğu belirlendi. Bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kelekli'nin bir araçtan yol kenarına atıldığını saptadı. Bunun üzerine takibe alanın aracın Afyonkarahisar'a gittiği belirlendi. Afyonkarahisar'a giden ekipler, aracı kullanan Özgür Taylan Doğan'ı yakaladı. Kelekli'nin kuzeni olduğu ortaya çıkan Doğan'ın ilk ifadesinde cinayeti itiraf ettiği öğrenildi. Gözaltına alınan Doğan, sorgulanmak üzere Ankara'ya getirildi.


Son dakika haber | Kuzenini öldürüp, yol kenarına atmış
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Karahisar, Altındağ, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Kuzenini öldürüp, yol kenarına atmış - Son Dakika


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