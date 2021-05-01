Son dakika haberleri: Kuzenler arasındaki "elektrik sayacı" kavgası kanlı bitti: 1 ölü - Son Dakika

Son dakika haberleri: Kuzenler arasındaki "elektrik sayacı" kavgası kanlı bitti: 1 ölü
01.05.2021 21:54
Son dakika haberleri: Kütahya'nın Göynükören köyünde bir kişi, elektrik sayacının sökülmesi sebebiyle çıkan kavgada kuzenini av tüfeğiyle öldürdü.
Kütahya'nın Göynükören köyünde bir kişi, elektrik sayacının sökülmesi sebebiyle çıkan kavgada kuzenini av tüfeğiyle öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, K.A. (30) isimli şahıs ile halasının oğlu Hakan Cansın Eğmir (26) arasında elektrik sayacının sökülmesi meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu K.A., Hakan Cansın Eğmir'e av tüfeği ile 2 el ateş etti. Eğmir, olay yerinde hayatını kaybederken, K.A. ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
(Hüseyin Efe/ İHA)
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