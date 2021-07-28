Son dakika haber... Kuzey Irak'ta şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi - Son Dakika

Son dakika haber... Kuzey Irak'ta şehit olan askerin Gaziantep'teki ailesine şehadet haberi verildi

Bir son dakika haberine göre Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine verildi.

Kuzey Irak'taki Pençe Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit düşen Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün (28) şehadet haberi Gaziantep'teki ailesine verildi. Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde görevli askerler ile PKK'lı teröristler arasında çatışma yaşandı. Çatışmada şehit olan Piyade Teğmen Ali Rıza Özcücük'ün acı haberi Gaziantep'te yaşayan ailesine ulaştı. Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Vatan Mahallesinde yaşayan Nihat- Fatma Özcücük çiftine askeri yetkililer, acı haberi sağlık ekibiyle birlikte verdi. Oğullarının şehadet haberiyle derin üzüntü yaşayan çift, gözyaşı döktü. Acı haberi duyan ailenin yakınları ve komşuları ise eve taziye ziyaretinde bulundu. Şehidin evi ve evin bulunduğu sokak Türk bayraklarıyla donatıldı. 2 ay önce nişanlanmış 2 ay önce nişanlanan şehit Ali Rıza Özcücük'ün sabah saatlerinde annesi ile telefonda konuştuğu öğrenildi. Şehit Özcücük yarın düzenlenecek askeri törenin ardından defnedilecek. - GAZİANTEP

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