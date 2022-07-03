Son dakika haber! Kuzey Kore'den, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki askeri iş birliğine tepki - Son Dakika
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Son dakika haber! Kuzey Kore'den, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki askeri iş birliğine tepki

03.07.2022 11:45
Son dakika haber! Kuzey Kore'den, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki askeri iş birliğine tepki

Son dakika haberler... Kuzey Kore, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın gerçekleştirdiği 3'lü zirvede askeri iş birliğine tepki gösterdi.

Kuzey Kore, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde, ABD, Güney Kore ve Japonya'nın gerçekleştirdiği 3'lü zirvede askeri iş birliğine tepki gösterdi.

Yonhap'ın haberine göre, Kuzey Kore Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kore Yarımadası'nın ve dünya güvenliğinin hızla kötüye gitmesiyle mücadele için ülkenin savunma kapasitesini acil şeklide geliştirmek gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol, Japonya Başbakanı Kişida Fumio ve ABD Başkanı Joe Biden'ın, Madrid'deki 32. NATO Zirvesi'nde gerçekleştirdiği 3'lü zirvede ele aldığı askeri iş birliği sert şekilde kınandı.

Kuzey Kore'nin egemenliğini ve çıkarlarını savunacağı belirtilen açıklamada, bölgede barış ve güvenliği sağlamak için görevini yerine getireceği kaydedildi.

ABD, Japonya, Güney Kore liderlerini 2017'den beri ilk kez buluşturan zirvede, Kuzey Kore'nin olası nükleer denemesine karşı üçlü iş birliği vurgusu yapılmıştı.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelen iki lider, Kuzey Kore'nin balistik füze denemelerinin tehdit ettiği Hint-Pasifik'te üçlü güvenlik iş birliğinin artırılmasına yönelik fikir birliğine varmıştı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kuzey Kore'den, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki askeri iş birliğine tepki - Son Dakika

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