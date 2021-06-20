Son dakika haber! Kuzey Marmara Otoyolu'nda alev alan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir eden otomobil alev topuna döndü. Yoldan geçen bir kişi, yanan otomobile yangın tüpü ile müdahale etti.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halinde olan bir otomobil aniden yanmaya başladı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobile çevreden geçen vatandaşlar yangın tüpleri ile müdahale etti. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL