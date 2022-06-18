Son dakika haberi: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİ TIR'IN YAPTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİ TIR'IN YAPTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

18.06.2022 07:44
Son dakika haberi: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİ TIR'IN YAPTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri-Kağıthane yol ayrımında 2 TIR kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri- Kağıthane yol ayrımında 2 TIR kaza yaptı, 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Eyüpsultan Odayeri yol ayrımı Edirne istikametinde 03.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cihat Borçalı'nın kullandığı 42 AKL 134 plakalı TIR, Eyüpsultan Odayeri yol ayrımında Edirne istikametine doğru gitmekte olan Hikmet Aktaş'ın kullandığı 13 DC 750 kupa plakalı karpuz yüklü TIR'a arkadan çarptı.

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çarpmanın etkisiyle 42 AKL 134 plakalı TIR'ın sürücüsü Cihat Borçalı, şoför mahallinde sıkıştı. Karpuz yüklü TIR'ın sürücüsü Hikmet Aktaş ve diğer sürücü ise kazadan yara almadan kurtuldu. Aktaş'ın kullandığı TIR'da yüklü olan karpuzlar ise yola dağıldı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

TRAFİK TEK ŞERİTTEN KONTROLLÜ OLARAK SAĞLANDI

Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikametinde trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

İTFAİYE EKİPLERİ SIKIŞAN SÜRÜCÜYÜ ÇIKARMAK İÇİN BİR SAAT ÇALIŞTI

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmalarının ardından Cihat Borçalı sıkıştığı yerden çıkarıldı. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, Borçalı'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrasında talihsiz sürücünün cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazaya karışan TIR'ların çekilmesi sonrasında trafik normale döndü.

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Kaynak: DHA

Eyüpsultan, Kağıthane, Marmara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİ TIR'IN YAPTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi: KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA İKİ TIR'IN YAPTIĞI KAZADA BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ - Son Dakika
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