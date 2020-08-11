Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu'nda otobüs yangını - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Diyarbakır'dan İstanbul'a yolcu taşıyan Özel Diyarbakır firmasına ait otobüs Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Kavşağı'nda henüz bilinmeyen sebeple alev aldı.

Durumu fark eden görevli, yolcuların tahliyesini sağlarken, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerleri alevleri söndürürken, soğutma çalışması yaptı. Tamamen yanan otobüs kullanılamaz hale geldi.

"Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır"

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, yangının otobüsün motor bölümünde çıktığı, alevlerin itfaiye ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak söndürüldüğü belirtildi. Ayrıca, yolun geçici olarak ulaşıma kapandığı kaydedildi.

Açıklamada, "Araçta bulunan 20 yolcu tahliye edilmiş olup, herhangi bir yaralı ve can kaybımız bulunmamaktadır. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Tüm yolcularımıza ve yakınlarına geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.

"Yangın büyüdüğü için alevlere müdahale edemedim"

Şoför Remzi Karabulut, Sultanbeyli'de bazı yolcuları indirdikten sonra Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne doğru ilerlediğini, bir süre sonra otobüsün arka bölümünde alevleri gördüğünü anlattı.

Otobüsü yolun kenarına çektiğini ve yolcuların tahliyesini gerçekleştirdiğini aktaran Karabulut, "Bu sırada yangın büyüdüğü için alevlere müdahale edemedim." dedi.

Olay nedeniyle otoyolda trafik akışı bir süre sağlanamazken, otobüsün enkazının kaldırılması için çalışma yapılıyor.