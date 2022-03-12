Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

12.03.2022 11:54
Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

Son dakika haberleri... Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 4 tırın da karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle Ankara yönüne trafik akışı durdu.

Alınan bilgiye göre, kar yağışının etkili olduğu Arnavutköy mevkisinde 4 tır ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

Bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle bölgede uzun araç kuyrukları oluştu. Bölgede Ankara yönüne trafik akışı sağlanamıyor.

Ekiplerin kazaya karışan araçların kaldırılması için başlattığı çalışma sürüyor.

Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası
Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası

YORUMLAR
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Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: Kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi. Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkiinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda 4 tır birbirine girdi.

Zincirleme Trafik Kazası, Marmara, Ankara, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası - Son Dakika
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