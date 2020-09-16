Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı'nda kaza; 1 yaralı - Son Dakika

Murat KORKMAZ/ KUZEY Marmara Otoyolu Riva Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı Mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Fatih Korkmaz'ın kullandığı 34 TG 8973 plakalı kamyon, arızalandığı için emniyet şeridine park edilen 34 LSV 52 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fatih Korkmaz sürücü koltuğunda sıkıştı. Bildirilmesi üzerine olay yerine otoyol jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden yaralı Fatih Korkmaz, hastaneye kaldırıldı. Korkmaz'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Ankara istikametinde trafik yoğunluk oluştu.