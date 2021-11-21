Son dakika haber... Kuzey Marmara Otoyolunda kaza: 3 yaralı - Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak sürüklendi. Kazada 3 kişi yaralanırken, sürüklenen otomobilden savrulan parçalar ise seyir halindeki başka bir otomobile isabet etti.

Kaza, Kocaeli'nin İzmit ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ö.Y. idaresindeki 34 MTU 25 plakalı Renault marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sebebiyle bariyerlere çarparak sürüklendi. Sürüklendikten kısa bir süre sonra duran otomobilden kopan parçalar ise 34 CDK 182 plakalı Renault marka otomobile isabet etti. 34 CDK 182 plakalı otomobil yalnızca maddi hasar alırken, 34 MTU 25 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan G.D., H.A.Y. ve Z.K yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekipleri ise 34 MTU 25 plakalı otomobilin motor kısmından çıkan dumanlara müdahale etti.

Kaza sebebiyle yol trafiğe kapatıldı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ