Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolunun sorumluluğu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına devredildi - Son Dakika

Son dakika haber: Kuzey Marmara Otoyolunun sorumluluğu İstanbul İl Jandarma Komutanlığına devredildi

Bir son dakika haberine göre İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli İl sınırına kadar 163 km'lik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik ve Asayiş Hizmetlerinin, bugün itibariyle Jandarmanın sorumluğuna geçtiğini açıkladı.

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, Silivri Kınalı gişelerinden Kocaeli İl sınırına kadar 163 km'lik Kuzey Marmara Otoyolu'nda Trafik ve Asayiş Hizmetlerinin, bugün itibariyle Jandarmanın sorumluğuna geçtiğini açıkladı. İstanbul Valiliğinin onayı ile Silivri Kınalı gişelerinden başlayıp Kocaeli İl sınırına kadar uzanan 163 Kilometrelik Kuzey Marmara Otoyolunun Trafik ve Asayiş hizmetlerinin sorumluluğu bugünden itibaren İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca yürütülecek. 26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren 26 Haziran 2020 tarihli ve 31167 Sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren İçişleri Bakanlığı 'nın "Trafik Görevlerinin Yürütülmesi Hakkında Yönetmeliği" gereği; Kuzey Marmara Otoyolu (KMO) trafik hizmetlerinin yürütülmesi Jandarma sorumluluğuna verildi. İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca Kuzey Marmara Otoyolunun İstanbul İli sınırları içerisinde kalan 163 kilometrelik alanın trafik hizmetlerini yürütmek maksadıyla; Trafik Şube Müdürlüğü bünyesinde Anadolu ve Avrupa Otoyol Kısım Komutanlığı kuruldu. Otoyol Jandarma Trafik araçları Jandarma Genel Komutanlığınca tertip edildi. Kuzey Marmara Otoyolunun trafik güvenliği ile hizmetini sağlamak üzere Anadolu ve Avrupa Otoyol Kısım Komutanlıklarında 34 Jandarma Trafik Timi teşkil edilerek 72 personel görevlendirildi. Jandarma Otoyol Trafik Timlerinin 24 saat görev başında, olacakları açıklandı. Otoyolda seyahat eden sürücü ve yolcuların karşılaştıkları sorunların çözümü için 112 Acil Çağrı Merkezi ve 156 Jandarma İmdat ve İhbar Hattını arayabilecekleri açıklandı.



Haber Yayın Tarihi: 24.08.2020 09:11

Kaynak: DHA

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