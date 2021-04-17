Son dakika haber! Ladik'te kullanılmış bitkisel atık yağları toplama çalışması - Son Dakika

Ladik Belediyesince kullanılmış bitkisel yağların toplanması için çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği ile atık yağların doğaya bırakılması ve kanalizasyona dökülmesinin yasaklandığını söyledi.

Evlerde ve lokantalarda kullanılmış bitkisel yağların su, çevre ve toprak kirliliğine neden olduğunu vurgulayan Özel, "1 litre kullanılmış yağ, 1 milyon litre içme suyunu, yani 15 kişinin bir yılda alması gereken suyu içilmez hale getirir. Atık su giderlerine ve kanalizasyonlara dökülmesi halinde de boru kesitlerinin daralmasına ve tıkanmasına da neden olmaktadır." dedi.

Kalorileri çok yüksek olan bitkisel atık yağların suya, kanalizasyona döküldüğü zaman da su yüzeyini kaplayıp su sistemine zarar verdiğini anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Güneş ışığını engeller ve havadan suya oksijen transferini önler. Zamanla da sudaki oksijenin tükenmesini hızlandırır. Haliyle Denize, akarsuya ve göle ulaşan bitkisel atık yağlar, buralarda yaşayan canlı türlerine zarar vermektedir. Bu amaçla ilçemizde çevre bilincini arttırmak, suyu, toprağı korumak ve çocuklarımıza yaşanabilir bir gelecek bırakmak için tüm vatandaşlarımıza sorumluluk düştüğüne dikkati çekmek amacıyla kullanılmış bitkisel yağları toplama çalışması başlattık. Bu konuda ilçemiz merkez ve kırsalda yaşayan vatandaşlarımıza gereken duyurumuzu yaptık."

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayesinde başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamındaki kampanyaları ile desteklediklerini dile getirerek, kullanılmış bitkisel yağların belediyeye teslim edilmesini istedi.