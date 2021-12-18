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Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor - Son Dakika

Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor

18.12.2021 11:39
Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor

Gelen son dakika haberine göre ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin bilirkişi raporu girdi.

ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı B.Ö. adlı kızın sevgilisi ve onun arkadaşları tarafından art arda 3 noktada tekme tokat dövülerek öldürülmesiyle ilgili 2'si tutuklu 10 sanığın yargılandığı davanın dosyasına, olayın güvenlik kamerası görüntülerine ilişkin bilirkişi raporu girdi. Raporda, Bağcı'nın ölümüne neden olan darbeleri vurduğu iddia edilen tutuklu sanıklardan Bünyamin Yıkılmaz'ın herhangi bir eyleminin tespit edilemediği yer aldı. Yıkılmaz, rapor üzerine adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Hasan Bağcı, geçen yıl 20 Ağustos'ta, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda arkadaşlarıyla otururken, yanlarından geçen B.Ö. adlı kıza laf attı. B.Ö.'nün durumu sevgilisi Cüneyt Yıldırım'a anlatması üzerine kavga çıktı. Bağcı ve arkadaşları ile Yıldırım ve arkadaşları arasında parkta başlayan kavga, daha sonra 700 metre uzaklıktaki boş alanda devam etti. Kalabalık arasında kalan Bağcı, tekme tokat dövüldü. Grubun arasından kurtularak kaçan Bağcı, 300 metre ileride kendisini yakalayan Yıldırım tarafından tekrar tekme tokat dövüldü. Arkadaşının alıp götürmeye çalıştığı Bağcı, kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından da darbedildi. Aldığı darbelerle ağır yaralanan Bağcı, ambulansla hastaneye kaldırıldı; ancak 2 gün sonra hayatını kaybetti.

10 KİŞİYE DAVAHasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada, 3 ayrı yerde yaşanan kavgaya karıştıkları tespit edilen onlarca kişi gözaltına alındı. Yapılan araştırmada, olaylarla bağlantısı olduğu tespit edilen 20 kişi, adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 10'u serbest bırakılırken, Cüneyt Yıldırım, Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan mahkemece tutuklandı. 10 kişi hakkında, 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı.İLK DURUŞMADA 8 SANIĞA TAHLİYE Davanın ilk duruşmasında, tamamı tutuklu sanıkların savunmaları alındı. Ayrıca Adli Tıp Kurumu'nda gelen rapor da dosyaya girdi. Rapora göre, Hasan Bağcı, aldığı darbeler sonucu beyin kanaması, akciğer doku ezilmesi ve gelişen komplikasyonlar sonucu yaşamını yitirdi. Sanık ve tanık ifadelerinin ardından aralarında 2014'te polisle girdiği çatışmada ölü ele geçirilen suç örgütü lideri Bülent Aramaz'ın oğlu Umut Aramaz'ın da bulunduğu 8 sanık tahliye edildi. Sanıklardan birçoğunun ve tanık Mustafa Ç.'nin, Bağcı'ya öldürücü darbeyi vurduklarını iddia ettikleri Cüneyt Yıldırım ve Bünyamin Yıkılmaz'ın tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.  GÖRÜNTÜLER DELİL OLARAK SUNULDU  Davanın 2'nci duruşmasında tutuklu sanık Bünyamin Yıkılmaz'ın avukatları, Hasan Bağcı'nın baygınlık geçirerek kendinden geçtiği 3'üncü olay yerinde iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini mahkemeye delil olarak sundu. Avukatlar, görüntüye göre müvekkilleri Yıkılmaz'ın, Bağcı'ya vurmadığını hatta yanına bile yaklaşmadığını ileri sürdü.Mahkeme heyeti de son olay yerine ait görüntülerde Hasan Bağcı'ya kimlerin vurduğunun tespit edilmesi için görüntüleri dosyanın tamamı ile birlikte analiz edilmesi amacıyla bilirkişiye gönderilmesine karar verdi. Ayrıca tanık Mustafa Ç.'nin tekrar dinlenmesine karar verildi.SANIKLAR BİRBİRLERİNE GİRDİMahkeme heyeti, davanın önceki gün görülen 3'üncü duruşmasında, dosyaya istenilen bilirkişi raporunun girdiğini belirterek, sanık ve avukatlarına söz verdi. Tutuksuz sanıklardan bazıları, verdikleri çelişkili ifadeler nedeniyle mahkeme ve diğer avukatların soruları karşısında ifadelerini değiştirdi. Bazı sanıklar, birbirlerini suçlarken, duruşmada yaşanan gerginlik, öğle arasında kavga çıkmasına neden oldu. Kavga nedeniyle adliye koridorları karışırken, güvenlik ve polis ekipleri de kavgayı ayırdıktan sonra duruşma salonu önünde yoğun güvenlik önlemi aldı.16 AY SONRA BİLİRKİŞİ RAPORU İLE TAHLİYE   Aranın ardından Hasan Bağcı'nın ölümüyle ilgili tutuklu sanıkları suçlayan tanık Mustafa Ç., yeniden dinlendi. Tanık, eski ifadesini tekrarlayarak sanıklar Yıkılmaz ve Yıldırım'ın Bağcı'yı darbettiklerini söyledi.

Tanık ve sanıkların dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, bilirkişi raporuna göre; ölüm olayının gerçekleştiği son olay yerine Bünyamin Yıkılmaz'ın araçla geldiğinin gözüktüğünün, araçtan indikten sonra arbedenin yaşandığı gruba yaklaştığı ancak sonrasında 2 kişi ile birlikte tekrar araca binerek olay yerinden uzaklaştığının, arbede sırasında herhangi bir eyleminin tespit edilemediğini bildirdi. Rapor doğrultusunda 16 ay tutuklu kalan sanık Bünyamin Yıkılmaz'ın, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi. Dava kapsamında, tek tutuklu sanık, laf atılan B.Ö.'nün sevgilisi Cüneyt Yıldırım kaldı.


Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor
Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor
Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor
Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor
Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor
Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor
Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor
Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor

Mahkeme, kavga, Umut, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... 'Laf atma' cinayeti davasında tahliye ettiren rapor - Son Dakika


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