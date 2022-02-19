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Son dakika haber | 'Laf atma' kavgasında liseli genci öldüren sanıktan ilginç savunma - Son Dakika

Son dakika haber | 'Laf atma' kavgasında liseli genci öldüren sanıktan ilginç savunma

19.02.2022 00:58
Son dakika haber | 'Laf atma' kavgasında liseli genci öldüren sanıktan ilginç savunma

Edinilen son dakika haberine göre Eskişehir'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı 17 yaşındaki liseli genci bıçakla öldüren zanlının yargılandığı davada ilk duruşma görüldü.

Eskişehir'de 'laf atma' meselesi nedeniyle tartıştığı 17 yaşındaki liseli genci bıçakla öldüren zanlının yargılandığı davada ilk duruşma görüldü.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Vişnelik Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki bir kahvehanenin önünde gerçekleşti. Kahvehane önünde iki grup arasında 'laf atma' meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyüp kavgaya dönüşmesi üzerine Onur Ö. (20), üzerinde taşıdığı bıçakla 17 yaşındaki Kerem Demir'i yaraladı. Ağır yaralanan Demir, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Demir, 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Katil zanlısı Onur Ö. suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı sulh ceza mahkemesince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Katil zanlısı Onur Ö. hakkında hazırlanan iddianame Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. İddianamede sanık hakkında 'kasten öldürme' suçlamasıyla müebbet hapis cezası talep edildi.

Eskişehir 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında tutuklu sanık Onur Ö. mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları ile maktulün yakınları katıldı. Olaya ilişkin görgü tanıkları ise mahkemede hazır bulundu.

"Bıçaklananın Kerem olduğunu tutuklandıktan 2 gün sonra cezaevine gelen gazeteden öğrendim"

Mahkeme huzurunda ilk savunmasını yapan sanık Onur Ö., "Olay günü kahvede arkadaşımla birlikte tavla oynuyorduk. Yan masada oturan 4 kişilik bir grup vardı. Yan bakma meselesi yüzünden tavla oynadığım arkadaşım Yusuf Özat, Kerem ile sözlü tartışmaya başladı. Bize küfür etti. Bize 'dışarı çıkın' dediler. Kahveden çıktık. 10 kişilik bir topluluk Yusuf ile bana saldırdı. Yere düştüm. Gözlüğüm de düşmüştü. Kendimi koruyabilmek için belimdeki bıçağı rastgele salladım. Kerem'e vurduğumu hatırlamıyorum. Sürekli küfür ediyorlar ve bizi tehdit ediyorlardı. Kendimi korumak için bıçağa sarıldım. Bıçaklanın Kerem olduğunu tutuklandıktan 2 gün sonra cezaevine gelen gazeteden öğrendim. Pişmanım. Ailesinden özür dilerim" dedi.

Duruşma esnasında sinir krizi geçiren maktul Kerem Demir'in yakınları şikayetçi olduklarını belirterek, sanığın en ağır cezaya çarptırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. - ESKİŞEHİR

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Atatürk Bulvarı, Odunpazarı, Eskişehir, Mahkeme, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | 'Laf atma' kavgasında liseli genci öldüren sanıktan ilginç savunma - Son Dakika


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