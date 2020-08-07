Son dakika haber: Lapseki'de uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Bir istihbaratı değerlendiren Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Lapseki'nin Umurbey Beldesine bağlı Kangırlı köyünde ikamet eden A.A. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Ekipler, ev içerisinde yaptıkları aramada 25 gram toz esrar maddesi ele geçirdi. Cumhuriyet savcısının talimatıyla uyuşturucu maddeye el konulurken, ifadesi alınan A.A. işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE