Son dakika haber! Las Vegas'ta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Las Vegas'ta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

06.10.2022 23:34
Son dakika haber! Las Vegas'ta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı

Edinilen son dakika haberine göre ABD'nin Las Vegas kentindeki bir kumarhanenin önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ABD'nin Las Vegas kentindeki bir kumarhanenin önünde meydana gelen bıçaklı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

ABD'nin Nevada eyaletindeki Las Vegas kentinde bulunan bir kumarhanenin önünde bıçaklı saldırı yaşandı. Öğlen saatlerinde meydana gelen saldırıyla ilgili açıklama yapan Las Vegas Metropolitan Polis Departmanı (LVMPD), "Yerel saatle 11.42'de, Güney Las Vegas Bulvarı'nın 3100. bloğundaki bir kumarhanenin önünde birden fazla kişinin bıçaklandığına dair ihbar alındı. En az 6 kişinin yeri belirlendi. Bir kişinin hayatını kaybettiği açıklandı" ifadelerini kullandı. LVMPD ayrıca, yaralıların civardaki hastanelere sevk edildiğini ve bir şüphelinin de gözaltına alındığını söyledi. - LAS VEGAS

YORUMLAR
500
WASHINGTON – ABD'deki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi yeniden açılacak WASHINGTON – ABD'deki Ulusal Hava ve Uzay Müzesi yeniden açılacak Petrol üretiminin azaltılması ABD'deki benzin fiyatlarında artış endişesini tetikledi Petrol üretiminin azaltılması ABD'deki benzin fiyatlarında artış endişesini tetikledi
Kaynak: İHA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Las Vegas, Nevada, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Las Vegas'ta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
22:59 Yatalak hastaya kötü muamele yapılan olayla ilgili 4 kişi tutuklandı!
22:43 Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan'ın eşi, yaptığı paylaşım sonrası linç edilmeye başlandı
22:28 TBMM Genel Kurulu'nda, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin yeni düzenlemenin 12 maddesi daha kabul edildi
22:16 Sivasspor, sahasında Ballkani'ye 4-3 mağlup oldu
22:08 Türkiye-Yunanistan gerilimi Prag'daki zirvede tavan yaptı! Erdoğan'ın konuşmasından rahatsız olan Miçotakis, tekrar kürsüye çıkmış
21:45 Trabzonspor, deplasmanda Monaco'ya 3-1 mağlup oldu
21:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanistan açıklaması: Kimsenin toprağında gözümüz yok, komşularımızla gerilim istemiyoruz
21:41 Paşinyan'la görüşme yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum: Bölgemizde tam normalleşme sağlayacağımıza inanıyorum
21:22 Sivasspor'dan tarihi başarı! Avrupa kupalarındaki en erken golü atan Türk takımı oldu
21:16 İngiltere'de iki kampçı şahit oldu! Panter, gözüne kestirdiği koyunu dakikalar içerisinde yedi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 23:40:42. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Las Vegas'ta bıçaklı saldırı: 1 ölü, 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement