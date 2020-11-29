Son dakika haber | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Son dakika haber | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler

29.11.2020 09:21
Son dakika haber | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler, System.String[]

Son dakika haberleri: BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

BUENOS Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 587, Meksika'da 586, Arjantin'de 106, Kolombiya'da 187, Peru'da 40 ve Şili'de 44 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte 587 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 172 bin 561'e, 51 bin 922 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 6 milyon 290 bin 272'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 238 bin 94 vaka ve 42 bin 48 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 5 milyon 562 bin 539 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 586 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 10 bin 8 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede virüse bağlı can kaybı sayısı 105 bin 459'a, toplam vaka sayısı 1 milyon 100 bin 683'e ve iyileşenlerin sayısı da 813 bin 254'e yükseldi.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 106 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülkede virüs kaynaklı ölüm sayısı 38 bin 322'ye, 6 bin 98 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 1 milyon 413 bin 375'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 242 bin 877 olarak açıklandı.

Arjantin'de 20 Mart'ta yürürlüğe giren ve neredeyse ülkenin tamamında kaldırılan karantina sadece Bariloche ve Puerto Deseado şehirlerinde 20 Aralık'a kadar uzatılmıştı.

Salgına karşı oldukça uzun karantina uygulamasına rağmen Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 187 kişi hayatını kaybetti ve virüse bağlı ölüm sayısı 36 bin 401'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 103 vakanın tespit edildiği ülkede, toplam vaka sayısı 1 milyon 299 bin 613'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 197 bin 204'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 40 kişi yaşamını yitirdi ve 979 yeni vaka görüldü.

Ülkedeki vaka sayısı 960 bin 368'e, can kaybı 35 bin 879'a, iyileşenlerin sayısı 891 bin 4'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 44 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 15 bin 322'ye çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1718 artışla 548 bin 941'e, iyileşenlerin sayısı 523 bin 792'ye ulaştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Kolombiya, Arjantin, Meksika, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika


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