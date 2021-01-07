Son dakika haber: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınına ilişkin gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1242, Meksika'da 1165, Arjantin'de 191, Kolombiya'da 295, Peru'da 66, Ekvador'da 43, Panama'da 45 ve Guatemala'da 40 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1242 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 198 bin 974'e, 63 bin 430 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 7 milyon 873 bin 830'a yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 501 bin 85 vaka ve 47 bin 551 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 36 bin 530'a ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1165 kişi hayatını kaybetti, 13 bin 345 yeni vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 129 bin 987'ye, toplam vaka sayısı 1 milyon 479 bin 835'e ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 119 bin 968'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 191 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19 kaynaklı ölü sayısı 43 bin 976, 13 bin 441 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 676 bin 171 oldu.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 474 bin 48 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 295 kişi hayatını kaybetti ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 723'e çıktı.

Son 24 saatte 16 bin 805 vakanın tespit edildiği ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 719 bin 771'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 569 bin 578'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 66 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 414 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 24 bin 432'ye, virüse bağlı can kaybı 37 bin 991'e, iyileşenlerin sayısı 962 bin 566'ya yükseldi.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 43 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 14 bin 146'ya çıktı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısı 1294 artışla 217 bin 377'ye, iyileşenlerin sayısı 190 bin 350'ye ulaştı.

Panama

Panama Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, ülkede son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 45 artarak 4 bin 283'e, vaka sayısı da 5 bin 186 artışla 264 bin 956'ya ulaştı.

Ülkede şimdiye kadar 208 bin 620 kişi iyileşti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 40 artarak 4 bin 899'a, vaka sayısı da 783 artışla 140 bin 202'ye yükseldi.

Ülkede şimdiye kadar virüs tespit edilen 128 bin 952 kişi iyileşti.