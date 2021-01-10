Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1171 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 202 bin 631'e, 62 bin 290 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 8 milyon 75 bin 998'e yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 1 milyon 540 bin 513 vaka ve 48 bin 298 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD ve Hindistan'ın ardından dünyada en çok vakanın görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 7 milyon 144 bin 11'e ulaştı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1135 kişi hayatını kaybetti, 16 bin 105 vaka tespit edildi.

Virüse bağlı can kaybı sayısı 133 bin 204'e, toplam vaka sayısı 1 milyon 524 bin 36'ya ve iyileşenlerin sayısı 1 milyon 143 bin 254'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 13. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 144 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 44 bin 417'ye, 11 bin 57 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 714 bin 409'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 1 milyon 504 bin 330 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 353 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 45 bin 784'e çıktı.

Son 24 saatte 15 bin 795 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 1 milyon 771 bin 363'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 609 bin 564'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 11. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 68 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 49 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 32 bin 275'e, virüse bağlı can kaybı 38 bin 213'e, iyileşenlerin sayısı 968 bin 355'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 63 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı 17 bin 37'ye çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 361 artışla 637 bin 742'ye, iyileşenlerin sayısı 599 bin 604'e ulaştı.