Uçsuz bucaksız bozkır arazilerinde ağırlıklı olarak arpa ve buğday üretimi yapılan Kırşehir'de, alternatif ürün olarak değerlendirilmesi planlanan lavantanın üniversitenin bilimsel desteğiyle yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından Bağbaşı Yerleşkesi'ndeki tarım arazilerinin bir kısmına iki yıl önce lavanta fidesi dikimi yapıldı.

Fazla su istemediği için zaman zaman can suyu verilen lavanta bitkisinin arıcılık ve çiçeklerinden elde edilen yağın verimi ile ilgili bilimsel araştırma yapılacak.

Arpa ve buğday gibi kuru tarım yapılan bölgedeki araziye ekilen lavantanın bölge çiftçisine alternatif ürün olması için üreticilere eğitimler de verilecek.

Ziraat fakültesi öğretim üyelerinin araştırma amacıyla yaptığı lavanta ön çalışmasının analiz sonuçlarının, KAEÜ'nün hazırladığı Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Projesi'ne şifalı bitkiler tedavisi alanında katkı sağlanması hedefleniyor.

"Sadece ot temizliği ve bakım gerektiriyor"

KAEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, AA muhabirine, YÖK'ün KAEÜ'yü tarım ve jeotermal alanında pilot üniversite seçmesinin ardından 8 farklı proje hazırlandığını söyledi.

Bu projelerden birisinin de Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Projesi olduğunu belirten Kurt, projenin 7-8 farklı alandaki alternatif tıpla ilgili uygulamaları kapsadığını dile getirdi.

Projeye destek sağlaması ve bölge çiftçisine alternatif ürün anlamında lavanta yetiştiriciliğinin özendirilmesinin amaçlandığını ifade eden Kurt, böylelikle hem bölgesel kalkınmaya desek vermek hem de alternatif tıpla ilgili projeyi desteklemek amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini anlattı.

Lavantanın tıp ve kozmetik gibi birçok alanda kullanıldığını aktaran Kurt, "Çok yıllık bir bitki. Çok iyi bakıldığı takdirde 25-30 yıla yakın verim alabilirsiniz. Çiçeğini alarak yıllık verim alınabilir. Ciddi bir zararlısı ve hastalığı da yok. Sadece ot temizliği ve bakım gerektiriyor." dedi.

Bitkinin bir çeşidinin deneme üretimini yaptıklarına vurgu yapan Kurt, şöyle devam etti:

"Biz burada lavantanın bir çeşidinin ön denemesini yapıyoruz. Bunun yağı bize beklediğimiz sonuçları verirse daha geniş alanlarda ekimi için yatırımcılara tavsiye edebileceğiz. Bir yılı aşkındır takip ediyoruz. Sonuçlarını elde edince paylaşacağız. Boş olan arazilere lavanta gibi tıbbi aromatik bitkilerin dikilmesi bu arazileri değerlendirecektir."

Serada yetiştirilen lavanta fideleri çiftçilere verilecek

KAEÜ Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi Çiftlik Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Ayrancı ise geçen yıl dikilmeye başlanan lavanta bitkisine sadece bir defa can suyu vererek ilk çiçeklerini aldıklarını belirtti.

Bozkır topraklarda yetişen lavantanın endüstriyel potansiyelinin analiz edileceğini vurgulayan Ayrancı, "Elde ettiğimiz sonuçlar kuru tarım çiftçilerine, yatırımcılara ve alternatif bitki yetiştirmek isteyenlere anlatılacak." ifadelerini kullandı.

Bir iki yatırımcının da deneme ekimi ile yakından ilgilendiğini anlatan Ayrancı, şunları kaydetti:

"Sonuçlarına göre lavanta yetiştiriciliği ve yağından gelir elde etmeyle ilgili yatırımlar yapılacak. Seramızda da tüplü lavanta fideleri yetiştirilecek. Eğitimler verildikten sonra üretilen fidelerden talepler karşılanmaya çalışılacak."