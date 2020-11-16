Son dakika haber... Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, havadan görüntülendi - Son Dakika

Son dakika haber... Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, havadan görüntülendi
16.11.2020 16:03
Son dakika haber... KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı.
KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleşen törenle hizmete açıldı. Türkiye tarafından KKTC'de yaptırılan ve İnşasına ağustosta başlanan Lefkoşa Acil Durum Hastanesi, 24'ü yoğun bakım odası olmak üzere toplam 100 yatak kapasitesine sahip. Tam donanımlı 6 ameliyathane bulunacak hastanede, anjiyo ve endoskopi de yapılabilecek. Hastanede bir laboratuvar, MR, ultrason, tomografi ve röntgen ünitelerinin bulunduğu görüntüleme merkezi de mevcut.
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