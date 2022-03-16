Son dakika haber | Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında Seren Serengil'e beraat talebi - Son Dakika
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Son dakika haber | Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında Seren Serengil'e beraat talebi

16.03.2022 11:24
Son dakika haber | Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında Seren Serengil'e beraat talebi

Son dakika haberlerine göre Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı.

Şarkıcı Lerzan Mutlu'ya hakaret ettiği öne sürülen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Mütalaada beraatı talep edilen Serengil, "Arkadaşımla özel mesajlaşmamın zaten hiçbir cezası olamaz" dedi.

Modacı Gülşah Saracoğlu'nun telefonuna, şarkıcı Lerzan Mutlu'ya yönelik hakaret içerikli ses kaydı gönderdiği iddia edilen sunucu Seren Serengil'in 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 55. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Seren Serengil ve taraf avukatları hazır bulundu.

"Bu görüşme arkadaşımla aramızdaki özel bir görüşmedir"

Duruşmada savunma yapan sanık Seren Serengil, "İddia edildiği gibi ben kendisine durup dururken mesaj atmadım. Kendisine cevaben ona kırgın olduğum meselelerin ne olduğunu ve kendisine bir daha görüşmek istemediğimi bildirdim. Müşteki Lerzan Mutlu bundan çok kısa bir süre önce anneme, aileme ve bana hakarette bulunmuştur. Dolayısıyla bütün bu çirkinliği yapan kadınla arkadaşım Gülşah Saraçoğlu'nun görüşmesine içerlediğimden, onun bana atmış olduğu mesaja cevaben söyledim. Kendisine özellikle bu olaylardan bahsetmiş değilim, kaldı ki bu görüşme arkadaşımla aramızdaki özel bir görüşmedir. Olay günü kesinlikle müşteki ve tanıkların bir arada bulunduğunu bilmiyordum. Amacım ses kaydını sadece Gülşah Saraçoğlu'na iletmekti, katılan ya da diğer tanıklara iletme kastım yoktu" diye konuştu.

Mütalaada Seren Serengil'in beraatı talep edildi

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın 'hakaret' olduğu iddia edilen sözlerinde iletme kastının bulunmadığını ve akabinde 'hakaret' suçunun unsurlarının oluşmadığını, sanığın doğrudan muhatabının da açık ve anlaşılır bir şekilde belli olmadığını belirterek sanık Seren Serengil'in beraatına karar verilmesini talep etti.

Mahkeme, taraflara mütalaaya karşı beyanda bulunmaları için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

"Arkadaşımla özel mesajlaşmamın zaten hiçbir cezası olamaz"

Duruşmanın ardından mahkeme salonu önünde açıklama yapan Seren Serengil, "Lerzan Mutlu adlı şahıs yaklaşık birkaç senedir gündemde kalabilmek için ve Uçankuş Medya'da Can Tanrıyar'ın yanında iş bulabilmek adına, onunla beraber bu düşmanlık çerçevesinde iftiralar, şantaj ve hakaret, aileme ve kendi şahsım adına eylemler yapmıştır. Bugünkü davada, benim bir kız arkadaşımla olan özel mesajlaşmamı, arkadaşım müştekiye okutuyor. Bu arkadaşımla özel mesajlaşmamın zaten hiçbir cezası olamaz çünkü bu şahsi, beraber dertleştiğimiz mahiyetinde bir konuşmadır. Bu kişiyle adımın yazılmasından son derece rahatsızlık duyuyorum ama inşallah bu davalar bitince artık bu üzerimdeki çamurlardan kurtulacağım" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Son dakika haber | Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında Seren Serengil'e beraat talebi
Son dakika haber | Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında Seren Serengil'e beraat talebi
Son dakika haber | Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında Seren Serengil'e beraat talebi

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Seren Serengil, Lerzan Mutlu, İstanbul, Hakaret, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber | Lerzan Mutlu'ya hakaret davasında Seren Serengil'e beraat talebi - Son Dakika


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