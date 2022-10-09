Son dakika haber! Lesotho'da meclis seçimlerini yeni kurulan muhalif parti kazandı - Son Dakika
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Son dakika haber! Lesotho'da meclis seçimlerini yeni kurulan muhalif parti kazandı

09.10.2022 16:34
Son dakika haber! Lesotho'da meclis seçimlerini yeni kurulan muhalif parti kazandı

Son dakika haber: Güney Afrika ülkelerinden Lesotho Krallığı'nda 7 Ekim'de yapılan meclis seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, yeni kurulan muhalif Refah için Devrim (RFP) Partisi kazandı.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho Krallığı'nda 7 Ekim'de yapılan meclis seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, yeni kurulan muhalif Refah için Devrim (RFP) Partisi kazandı.

Lesotho Tribune gazetesinin aktardığı sonuçlara göre, 120 sandalyeli mecliste RFP, 55 sandalye kazandı.

Muhalif Demokratik Kongre (DC) 28 koltuk elde ederken, iktidardaki Tüm Basotho Kongresi (ABC) sadece 7 sandalye kazandı.

Sonuçlara göre, yeni başbakanın ülkenin en zenginlerinden RFP lideri Sam Matekane olması bekleniyor.

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu ülkede, 50'den fazla siyasi parti yarıştı.

Bağımsızlığını kazandığı 1966'dan bu yana 4 askeri darbenin görüldüğü ülkede, iktidardaki ABC Partisindeki iç çekişmelerden ötürü yıllardır istikrar görülmüyor.

Toprakları Güney Afrika Cumhuriyeti içinde yer alan Lesotho'da 2020'de ABC lideri Thomas Thabane, eski eşini öldürmekle suçlandıktan sonra istifa etmişti.

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Kaynak: AA

Güney Afrika, Lesotho, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Lesotho'da meclis seçimlerini yeni kurulan muhalif parti kazandı - Son Dakika

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