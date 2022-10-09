Sonuçlara göre, yeni başbakanın ülkenin en zenginlerinden RFP lideri Sam Matekane olması bekleniyor.

Güney Afrika ülkelerinden Lesotho Krallığı'nda 7 Ekim'de yapılan meclis seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre, yeni kurulan muhalif Refah için Devrim (RFP) Partisi kazandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Lesotho'da meclis seçimlerini yeni kurulan muhalif parti kazandı - Son Dakika

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