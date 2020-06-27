Son dakika haber! Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor - Son Dakika

Son dakika haber! Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor

Son dakika güncel haberi: Kırklareli'nin temiz havasında doğal su kaynakları ile Istranca Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen, damakların vazgeçilmez lezzeti kuru fasulyenin sofralara ulaştırılması için tarlalarda hummalı çalışma başlatıldı.

Kırklareli'nin temiz havasında doğal su kaynakları ile Istranca Dağları'nın eteklerinde yetiştirilen, damakların vazgeçilmez lezzeti kuru fasulyenin sofralara ulaştırılması için tarlalarda hummalı çalışma başlatıldı.

Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı

Kırsal kesimde köylülerin kışın yiyecek ihtiyacının bir kısmının karşılanması ve maddi gelir elde etmek amacıyla çiftçilerin yıl boyu özenle hazırladıkları tarlalarında fasulyelerin çapalama, sulama ve bakımları yapılıyor.

Yaklaşık bir ay önce ekilen fasulyeler yağışlar ile gelişim sağladı. Sabahın ilk ışıklarında erkekler tarafından gübrelenerek traktör ile araları kazılan fasulyeler, öğleden sonra köylü kadınlar tarafından çapalanarak otlarından ayrıştırılıyor.

Hava sıcaklığının zaman zaman 30 dereceyi bulduğu bölgede tarlada çapa sallayan kadınlar, tüm zorluklara rağmen iyi ürün alabilmek için çaba harcıyor.


Zaman zaman tarlada şarkılar ve türküler söyleyerek çalışma ortamlarını keyifli bir ortama dönüştüren çiftçiler, yorgunluklarını da odun ateşinde demledikleri çaylarını yudumlayarak atıyor.

Fasulye üreticisi Nuriye Bayram, AA muhabirine, kuru fasulyenin tarladan sofraya zorlu yolculuğunun başladığını söyledi.

"Üretimimiz yaklaşık 3 kat arttı"

Fasulyenin lezzetinin Istranca Dağları'nda saklı olduğunu belirten Bayram, "Geçen yıla göre üretimimiz yaklaşık 3 kat arttı. Fasulyemize ciddi bir talep oluyor. Geçen yıl talebi karşılayamadık." dedi.

"Fasulyemiz inşallah 2 ay sonra hasat edilecek"

Köylü kadınların tarlalarda imece usulü çalıştıklarını, işlerinin yorucu olduğu kadar keyifli yanlarının da bulunduğunu, tarlada çalışarak aile bütçelerine de katkı sağladıklarını anlatan Bayram, "Tarlada kimi zaman şarkılar söyler eğleniriz, kimi zaman türkülerle ağlarız. Biz gerçekten hiçbir zaman tarlada çalışmaktan bıkmadık, hep keyif aldık. Fasulyemiz de inşallah 2 ay sonra hasat edilecek. Evlerimizin sofralarına lezzet katacak." diye konuştu.

Kırklareli, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.06.2020 11:01 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor - Son Dakika

Son Dakika

17:55 ASELSAN, Kara Kuvvetlerine ejderha gözlerini teslim etti 17:36 Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim 16:51 1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 15:46 Kaldırım çalışmasına itiraz eden vatandaş, öğrendiği gerçekle şoke oldu 15:46 Doğum sancısına dayanamayan kadın kliniğin otoparkında doğurdu 15:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında bakanları uyardı: Orada durmayın, başımıza iş açmayalım 15:04 Üniversite sınavındaki bir soruda bahsi geçen Mabel Matiz, Twitter'da gündem oldu 14:57 Son Dakika: Erdoğan'dan işçi ve işveren temsilcilerine kıdem tazminatı resti: Aranızda halletmezseniz art niyetlisiniz 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 08:41 Otomobil sürücüsüne yazılan ceza, delil olmayınca Sulh Ceza Hakimliği'nce iptal edildi 01:12 Amerikalı genç kız, 50 yıldır çözülemeyen matematik problemini çözerek tarihe geçti
ASELSAN, Kara Kuvvetlerine ejderha gözlerini teslim etti
17:54
Üniversite sınavında şarkısının sözü sorulan Mabel Matiz'den TYT yorumu: En az sizin kadar şaşırdım ve sevindim
17:36
Kadıköy'de 11'ler belli oldu! Fenerbahçe'de yıldız futbolcu kadroya geri döndü
17:32
Fenerbahçe, Fransız stoper Simon Falette ile yola devam edecek
16:59
1999 depremi öncesinde yaşanan doğa olayının tekrar görülmesi vatandaşları tedirgin etti
16:51
Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı
16:49
İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu
16:39
Napoli, milli oyuncu Cengiz Ünder için 30 milyon euro vermeye hazır
16:34
Alışveriş için şehre indiği esnada yakalanan teröristin üzerinden güneş paneli çıktı
16:09
Esra Şimşek'in canlı yayınına konuk olan Haluk Levent, yardım yaparken kimlere öncelik verdiğini anlattı
16:03
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2020 18:01:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Lezzetini Istranca Dağları'ndan alan fasulye binbir emekle yetiştiriliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]