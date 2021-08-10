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Son dakika haber... LG, Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü Performans Ödülü'nü 4. kez kazandı - Son Dakika

Son dakika haber... LG, Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü Performans Ödülü'nü 4. kez kazandı

10.08.2021 11:48
Son dakika haber... LG, Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü Performans Ödülü'nü 4. kez kazandı, System.String[]

Son dakika haberleri: LG Electronics'in (LG) 57 HVAC modeli, Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tarafından üst üste dördüncü yılda da Performans Ödülü'ne layık görüldü.

LG Electronics'in (LG) 57 HVAC modeli, Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tarafından üst üste dördüncü yılda da Performans Ödülü'ne layık görüldü.

LG'den yapılan açıklamaya göre, LG Electronics'in, 57 HVAC modelinin tümü test edilerek kapsamlı performans değerlendirmesini geçerek, Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü (AHRI) tarafından üst üste dördüncü yılda da Performans Ödülü'ne layık görüldü.

1953 yılında kurulan AHRI, küresel HVAC, soğutma ve su ısıtma çözümleri üreticilerini temsil eden saygın bir ticaret birliği olarak tanınıyor. AHRI şu anda 350'den fazla üye şirkete sahip ve ürün değerlendirme ile sertifika programları dünya çapındaki B2B ve B2C şirketleri tarafından büyük ilgi görüyor.

AHRI, Performans Ödülü için, gerçek ürün performansının listelenen özelliklerle uyuşup uyuşmadığını değerlendirmek amacıyla lider bir standardizasyon ve sertifikasyon kuruluşu olan Intertek'in uzmanlarına başvuruyor. AHRI, her (üretici tarafından belirtilen) ürün kategorisindeki modellerin yüzde 20'sini rastgele şekilde seçiyor. Yalnızca ürünleri üç yıl üst üste birinci performans değerlendirmesini geçen şirketler Performans Ödülü almaya hak kazanıyor.

Test edilen modeller arasında Değişken Soğutucu Akışkan Debisi (VRF), Değişken Hızlı Mini Split ve Multi-Split Klimalar, Paket Terminal Klimaları (PTAC), Paket Terminali Isı Pompaları (PTHP), Su Soğutmalı Soğutucular, Hava Soğutmalı Soğutucular ve Oda Fan Coil Üniteleri kategorilerine ait ürünler bulunuyordu.

Test edilen ürünlerden biri de güçlü performans ve enerji verimliliği sağlamak için LG'nin kendi Ultimate Inverter Kompresörünü kullanan şirketin amiral gemisi büyük kapasiteli dış ünitesi Multi V oldu. Özellikle kışın uzun ve sert olabileceği bölgelerde popüler olan LG'nin VRF sistemi, eksi 30 santigrat dereceye kadar düşen sıcaklıklarda bile ısıtma sağlıyor.

Ayrıca, daha iyi termal verimlilik için plaka tipi ısı eşanjörüne sahip bir su kaynaklı soğutma sistemi olan LG Multi V Water da değerlendirmeye giren ürünlerden oldu. Şirketin bu çözümü, çalışan dış ünite sayısına göre ısıtılan/soğutulan suyun hacmini ayarlayarak enerji tasarrufu da sağlıyor.

AHRI'nin değerlendirmesini geçen üçüncü bir ürün olan LG'nin hava soğutmalı Inverter Scroll Chiller, gelişmiş invertör teknolojisiyle desteklenen yüksek verimli bir çözüm olarak tanınıyor. Yalnızca 1,6 metrekarelik (20 tonluk buzdolabı modeli) yer kaplayan şirketin kompakt ünitesi, az yerle yüksek düzeyde performans sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Electronics Beyaz Eşya ve İklimlendirme Çözümleri Şirketi, İklimlendirme Çözümleri İş Birimi Başkanı James Lee, "LG, kendi bünyesinde geliştirdiği istisnai teknolojiler sayesinde Kuzey Amerika HVAC pazarındaki mükemmel itibarını sağlamlaştırıyor ve art arda 12 yıldır istikrarlı bir büyüme kaydetti. En yüksek düzeyde performans, dayanıklılık ve esneklik sağlayan HVAC çözümleriyle bölgedeki ve dünyadaki rekabet gücümüzü artırmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Münir Karaloğlu, Enerji, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... LG, Klima, Isıtma ve Soğutma Enstitüsü Performans Ödülü'nü 4. kez kazandı - Son Dakika


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