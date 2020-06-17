Son dakika haber | LGS Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Hafta sonu gerçekleştirilecek olan liselere geçiş sınavı (LGS) için Düzce'de Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda sınav boyunca alınacak tedbirler konuşuldu.



20 Haziran Cumartesi günü yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) için Düzce'de koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Ökkeş Kepek katılım sağladı.



Toplantıda, Düzce'de 96 okulda 442 salonda gerçekleştirilecek olan sınavla ilgili alınacak tedbirler konusunda çeşitli görüş alışverişinde bulunuldu. Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit "Öğrencilerimiz için önem arz eden söz konusu sınavların güven ortamında huzurlu bir şekilde yapılabilmesi için kamu kurum ve kurumlarımızca gerekli tedbirler alınmıştır. Bu süreçte halkımızın da sınav esnasında, sınavların yapıldığı okullara yakın bölgelerde öğrencilerimizin dikkatinin dağılmaması adına hassas davranmaları son derece önem arz etmektedir. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar dileriz" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE