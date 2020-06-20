Son dakika haber: LGS'nin birinci oturumu başladı - Son Dakika
Son dakika haber: LGS'nin birinci oturumu başladı
Son dakika haberine göre Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı.
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın birinci oturumu başladı. Niğde'de 127 okulda 7 bin 870 öğrenci sınava girdi. Öğrencilere sınava girişte maske verildi.
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20.06.2020 16:35:20. #1.13#
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