Son dakika haber! Libya, 8 çocuğun yaşamını yitirdiği patlamanın sorumlularının yargılanmasını istedi - Son Dakika

Libya Ulusal Birlik Hükümeti (UBH) Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, başkent Trablus'ta meydana gelen ve 8 çocuğun hayatını kaybettiği patlamanın sorumlularının yargılanması çağrısında bulundu.

Dibeybe, çatışmaların geride bıraktığı patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaşanan olaya ilişkin videolu mesaj yayımladı.

Başbakan Dibeybe, yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek, "Bugün, çocuklarımızı ölüm ve yıkım araçlarıyla oynar hale getiren suçlulardan hesap sormalıyız." dedi.

Libya Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Kuni de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yetişkinlerin talihsiz savaşının kalıntıları arasında, patlamanın ne olduğunu dahi anlayamadan, veda bile edemeden aramızdan ayrılan çocukların hüznü kalbimizi burkuyor." ifadelerini kullandı.

Libya İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı yapılan açıklamada, Trablus'un batısındaki El-Cefara iline bağlı Et-Tavibiyye'de 2014 yılındaki çatışmaların kalıntıları arasında 18 Aralık'ta meydana gelen patlamada 8 çocuğun hayatını kaybettiği, 3'ünün yaralandığı duyurulmuştu.

Yerel basında yer alan haberlerde de olayın kurbanlarının aynı aileden olduğu aktarılmıştı.

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'in meşru hükümetle çatışmaları sırasında yerleştirdiği mayınlar nedeniyle şu ana kadar yüzlerce kişi hayatını kaybetti.