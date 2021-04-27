Libya Başbakan Yardımcısı İbrahim Ebu Cenah, Bingazi'deki kabine toplantısının engellenmesini, ülkedeki bölünmüşlüğü devam ettirme çabası olarak gördüklerini belirtti.

Ebu Cenah, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Başbakan Abdulhamid Dibeybe'nin, hükümet üyeleriyle ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin kontrolü altındaki Bingazi kentine yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesini değerlendirdi.

"Bingazi'deki kabine toplantısının engellenmesi, ülkedeki bölünmüşlüğü sürdürme çabasıdır." ifadesini kullanan Ebu Cenah, herhangi bir tarafın, siyasi bölünmüşlüğü sürdürmeye, devleti bölmeye ve kurumlarına şantaj yapmaya çalışmasının üzücü olduğunu aktardı.

Ebu Cenah, Ulusal Birlik Hükümeti toplantısının engellenmesi olayının Libya'daki siyasi süreci çökertmek isteyenler için bir fırsat teşkil etmesinden endişe duyduklarını kaydetti.

Başbakan Yardımcısı, Libya'daki siyasi sürecin durdurulması ya da bozulmasına yönelik girişimler oldukça hükümetin "istikrarı destekleyen tutumunun daha da güçlendiğini" vurguladı.

Ebu Cenah'ın açıklamasının olayın ardından hükümet kanadından yapılan ilk resmi yorum olduğu belirtiliyor.

Başbakan'ın Bingazi ziyaretinin engellenmesi

Bingazi'ye gitmek için pazar akşamı geç saatlerde başkent Trablus'un Mitiga Havaalanı'ndan hareket etmek üzere olan Başbakan Dibeybe, Hafter milislerinin Bingazi'deki Benina Havaalanı'nı kapatması üzerine ziyareti iptal ederek havaalanından geri dönmüştü.

Dibeybe'nin hükümet üyeleriyle yapacağı ziyarette, kabine toplantısını Bingazi'de gerçekleştirmesi, bazı kurum ve bölgeleri ziyaret etmesi, iç savaşta zarar gören yerlerin durumunu incelemesi bekleniyordu.

Birleşmiş Milletler öncülüğünde 5 Şubat'ta İsviçre'de toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu üyelerinin oylaması sonucunda, ülkede 24 Aralık 2021'de yapılması planlanan seçimlere kadar Başkanlık Konseyi Başkanlığına Muhammed el-Menfi, Başbakanlığa da Abdulhamid Dibeybe seçilmişti.