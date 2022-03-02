Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini yineledi - Son Dakika
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Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini yineledi

02.03.2022 21:37
Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini yineledi

Son dakika haberlerine göre Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğini bildirdi.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete devredeceğini bildirdi.

Başbakan Dibeybe, Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayımlanan konuşmasında, Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Fethi Başağa kabinesine yönelik güvenoyu vermesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya halkının Temsilciler Meclisi'nin kararına tepkisiz kalmayacağını belirten Dibeybe, "Dünkü güven oylaması Temsilciler Meclisi Başkanlığı'nın ilk sahtekarlığı değil. Meclis'te yeterli vekil sayısına ulaşılamaması üzerine sahtekarlık yapıldı." ifadelerini kullandı.

Hükümetinin Haziran 2022'de yapılması planlanan genel seçimlere kadar görevine devam edeceğini ve görevi sadece seçilmiş bir hükümete devredeceğini vurgulayan Dibeybe, şu ifadeleri kullandı:

"Hükümetinizin (Hafter'i kastederek) bir geçerliliği olmayacak. Savaşın içinde yetişenler ancak barutun ve ateşin dilinden anlarlar ve sizi sadece askeri yenilgi durduracak."

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nde dün yapılan güvenoyu oturumuna katılan 101 vekilden 92'si Başağa hükümeti için "evet" oyu kullanmıştı.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi'nin hukuki altyapıyı belirleyecek kanunda uzlaşamaması nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık' 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta yeni başbakan seçimi için toplandı.

Ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa başbakan seçildi.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu söyledi.

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Temsilciler Meclisi, Abdulhamid Dibeybe, Dibeybe, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini yineledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Libya Başbakanı Dibeybe, görevi yalnızca seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini yineledi - Son Dakika
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