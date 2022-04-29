Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyinden askeri birliklere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı - Son Dakika
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Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyinden askeri birliklere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı

29.04.2022 15:06
Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyinden askeri birliklere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı

Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyi, askerlere Konseyin izni olmadan herhangi bir faaliyette bulunmamaları talimatı verdi.

Libya Başkanlık Konseyi, askerlere Konseyin izni olmadan herhangi bir faaliyette bulunmamaları talimatı verdi.

Libya merkezli "Marsad" kanalının haberine göre, Libya Başkanlık Konseyi, son dönemde ülkede yaşanan gelişmelerin ardından yazılı bir açıklama yayınladı.

Başkomutan sıfatı ile Başkanlık Konseyi Başkanı Muhammed el-Menfi'nin imzasını taşıyan talimatta, "Başkanlık Konseyi, tüm askeri birlik ve oluşumları Konseyin önceden izni olmadan hareket etmemeleri konusunda uyarıyor." ifadelerine yer verildi.

Libya Savunma Bakanlığı da 3 Mart'ta bünyesindeki askerlere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı vermişti.

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Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyinden askeri birliklere 'izinsiz faaliyette bulunmama' talimatı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Libya Başkanlık Konseyinden askeri birliklere "izinsiz faaliyette bulunmama" talimatı - Son Dakika
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