Son dakika haber! Libya'da Milli Birlik Hükümeti parlamentodan güven oyu aldı

Libya'da Başbakan Abdulhamid Dbeibah liderliğindeki Milli Birlik Hükümeti, 132 oyla parlamentoda güven oyu aldı.

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu kapsamında 5 Şubat'ta seçilen Milli Birlik Hükümeti'nin Başbakanı Abdülhamid Dibeybe 132 oyla parlamentoda güven oyu aldı.

DBEİBAH HÜKÜMETİNİN ÖNCELİKLERİ

Parlamentoda güven oyu alan Milli Birlik Hükümeti'nin öncelikleri arasında Kovid-19 salgınına karşı aşı tedariki, Libya genelinde günlük 5 saati bulan ve Libyalıların yaşamını zorlaştıran en büyük sorunların başında gelen elektrik kesintilerini gibi konular yer alıyor.

ABDÜLHAMİD DİBEYBE KİMDİR?

Libya'da devrimin kalesi olarak kabul edilen Misrata kentinde 1958'de dünyaya gelen Dibeybe'nin ülkenin batısındaki aşiretlerin desteğine sahip olduğu belirtiliyor. Yıllardır süren savaş ve siyasi krizlerin gündemi işgal ettiği Libya'da, Başbakan seçildiği sürece kadar kamuoyu tarafından tanınmayan Dibeybe, daha çok nüfuzlu bir iş insanı olarak biliniyordu. Libya'nın en büyük inşaat firmalarından biri sayılan Libya Yatırım ve Kalkınma Şirketi'ne (LIDCO) 2006'dan bugüne liderlik eden Dibeybe, ülkenin önde gelen futbol kulübü Etihad'ın da başkanlığını yapıyor. Lisans ve yüksek lisans eğitimini Kanada'da mühendislik alanında tamamlayan Dibeybe için, yakınları "Mühendis" lakabını da kullanıyor. Libya Başbakanının çocuklarının Kanada vatandaşlığının bulunduğu ifade ediliyor.