Son dakika haber: Libya'da Öfke Volkanı Şehit Aileleri Derneği, UCM'den ülkede işlenen savaş suçlarını soruşturmasını istedi - Son Dakika

Libya'da Öfke Volkanı Şehit Aileleri Derneği, Uluslararası Ceza Mahkemesinden (UCM), ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin işlediği suçların soruşturulmasını istedi.

Yüksek Yargı Konseyinin, UCM'den Libya'daki savaş suçlarıyla ilgili yürüttüğü soruşturmayı durdurmasını istemesi için Başkanlık Konseyi'ne yaptığı çağrının ardından Dernek'ten yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, UCM savcısından savaş suçlarını soruşturması ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının kendisine yüklediği sorumluluğu yerine getirmesi ve adaleti sağlaması istendi.

Dernek açıklamasında, Yüksek Yargı Konseyinin, Başkanlık Konseyi'nden böyle bir talepte bulunmasını da kınadı.

Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Muhammed el-Hafi 14 Temmuz'da, UCM'den yürüttüğü soruşturmaya son vermesini istemesi için Başkanlık Konseyi'ne çağrı yapmıştı.

Hafter güçleri, başkent Trablus'taki sivil yönetimi ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da operasyon başlatmıştı.