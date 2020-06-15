Son dakika haber! Libya'da Tacura Belediyesi'nden anlamlı jest: Sahil yolunun adı 'Muhteşem Süleyman' olarak... - Son Dakika

Son dakika haber! Libya'da Tacura Belediyesi'nden anlamlı jest: Sahil yolunun adı 'Muhteşem Süleyman' olarak...

Son dakika haberi: Libya'nın Tacura kentinde belediye yetkilileri, ünlü sahil yolu olarak bilinen yolu Osmanlı Padişahı "Kanuni Sultan Süleyman'ın" adı verileceğini açıkladı.

Son dakika haber! Libya'da Tacura Belediyesi'nden anlamlı jest: Sahil yolunun adı 'Muhteşem Süleyman' olarak..., System.String[]

Libya'nın Tacura kentinde belediye yetkilileri, ünlü sahil yolu olarak bilinen yolu Osmanlı Padişahı "Kanuni Sultan Süleyman'ın" adı verileceğini açıkladı.

Libya'nın Tacura kentinde belediye yetkilileri, önemli bir karara imza attı. Tacura kentinin sahilyoluna Osmanlı Padişahı "Kanuni Sultan Süleyman'ın" anısına 'Muhteşem Süleyman' olarak adlandıracağını açıkladı. Belediye Başkanı Hüseyin Bin Attiya, Libya tarihinde büyük öneme sahip Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın, Trablus halkını özgürlüğüne kavuşturmak için gösterdiği çabanın anısına bu adımı attıklarını ifade etti.

5 BİN LİBYALI HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Tacura kentinde Belediye Başkanı Bin Attiya, Hamidiya'da bulunan 'El-Fener'den başlayan ve Jazeerat Esban kavşağına kadar olan bölümün bundan böyle  'Muhteşem Süleyman' olarak adlandırılacağını ifade etti. 1510 yılında İspanyol askerlerinin Trablus'u işgal ettiklerinde yaklaşık 5 bin kadar Libyalı'nın hayatını kaybettiği ve binlerce kişinin de esir düştüğü işgal, dönemin Osmanlı İmparatorluğu Padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman'ın yardımıyla 1551 yılında İspanyol yönetiminden kurtarılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KENTİ 2011 YILINDA ZİYARET ETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2011 yılında Başbakanlık görevindeyken Tacura'yı ziyaret etmiş, kent girişi, Türk bayrakları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan posterleriyle donatılmıştı.


Kanuni Sultan Süleyman, Recep Tayyip Erdoğan, Libya, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.06.2020 04:28 Kaynak: DHA

Son Dakika Dünya Son dakika haber! Libya'da Tacura Belediyesi'nden anlamlı jest: Sahil yolunun adı 'Muhteşem Süleyman' olarak... - Son Dakika Dünya

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