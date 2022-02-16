Libya Devlet Yüksek Konseyi Başkanı (DYK) Halid el-Mişri, Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin (TM) yeni başbakan atama kararının sağlıklı bir uygulama olmadığını bildirdi.

Mişri, DYK'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, TM'nin yaklaşık bir hafta önce eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"TM'nin DYK'nın resmi bir oturum düzenlemeden önce hükümet için yeni bir başbakan atama kararı, sağlıklı bir uygulama değil." ifadesini kullanan Mişri, bu adımın iki Meclis arasında güven köprüsü inşasına yardım etmeyeceğini belirtti.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmiş ve 15 gün içinde yeni bir kabine kurmakla görevlendirmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisinin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.