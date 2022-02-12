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Son dakika haber! Libya Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakan seçimiyle ilgili henüz bir tutumu yok - Son Dakika

Son dakika haber! Libya Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakan seçimiyle ilgili henüz bir tutumu yok

12.02.2022 23:12
Son dakika haber! Libya Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakan seçimiyle ilgili henüz bir tutumu yok

Son dakika haberleri: Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, yeni başbakan seçilmesiyle ilgili nihai bir tutum belirlemediklerini ve Konseyin bir sonraki oturumunda itirazları kabul edeceklerini bildirdi.

Libya Devlet Yüksek Konseyi (DYK) Başkanı Halid el-Mişri, yeni başbakan seçilmesiyle ilgili nihai bir tutum belirlemediklerini ve Konseyin bir sonraki oturumunda itirazları kabul edeceklerini bildirdi.

Mişri, Libya hükümetinin sosyal medya hesabından yayınlanan konuşmasında Tobruk'taki Temsilciler Meclisinin Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmesi ve yeni seçim tarihine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mişri konuşmasında, "Yeni başbakan seçilmesi konusunda nihai bir tutum belirlemedik." ifadesini kullandı.

Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyi arasındaki iş birliğinin artırılması çağrısında bulunan Mişri, "Özellikle 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerinin ardından Temsilciler Meclisi ile bir anlaşmaya varılması gerekiyordu." dedi.

Temsilciler Meclisindeki anayasa değişikliğinin tamamının henüz Başkanlık Konseyine sunulmadığını ve seçimlerin bir an önce yapılması gerektiğini vurgulayan Mişri, "Anayasa referandumu yapmak anayasayı değiştirmekten daha iyi ancak (referandum konusunda) fikir birliğine varana kadar anayasayı değiştirmeye de razıyız." mesajı verdi.

Libya'nın doğusunda yer alan Tobruk'taki Temsilciler Meclisi 10 Şubat'ta Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

Başbakan Abdulhamid Dibeybe, 11 Şubat'ta yaptığı açıklamada görevinin başında olduğunu söylemişti.

Bu yapılanın, başkent Trablus'a "zorla girme girişimi" olduğunu ve Libya Temsilciler Meclisinin Cenevre Anlaşması'nın yol haritasından ayrıldığını ifade eden Dibeybe, Başağa'nın siyasi bir kişilik olduğunu ve siyasi olarak istediği gibi hareket etme hakkının bulunduğunu belirtmişti.

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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Temsilciler Meclisi, Başbakan, Tobruk, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Libya Devlet Yüksek Konseyinin yeni başbakan seçimiyle ilgili henüz bir tutumu yok - Son Dakika


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