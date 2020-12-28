Son dakika haber: Libya Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile ikili iş birliğini görüştü - Son Dakika

Son dakika haber: Libya Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile ikili iş birliğini görüştü

28.12.2020 15:53
Son dakika haber: Libya Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile ikili iş birliğini görüştü, System.String[]

Son dakika haberler... Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile iş birliği ve Libya'nın istikrarını ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanı Muhammed Tahir Siyala, Mısırlı mevkidaşı Samih Şukri ile iş birliği ve Libya'nın istikrarını ele aldı.

Libya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada Siyala ve Şukri'nin telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, ikilinin Libya'daki son durumu ele aldığı ve bu ülkedeki istikrar ortamının güçlendirilmesine yönelik iş birliğini görüştüğü belirtildi.

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa dün, başkent Trablus'ta Mısır'dan gelen bir heyetle ortak güvenlik sorunları ve iki ülke arasında güvenlik iş birliğini geliştirme konularını görüşmüştü.

Görüşmede, güvenlik iş birliğini geliştirmenin yanı sıra Libyalı taraflar arasındaki ateşkes anlaşmasının desteklenmesi ve İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantılarından çıkan sonuçların ele alındığı kaydedilmişti.

Söz konusu görüşmenin, Libya İçişleri Bakanlığının, komşu ülkelerle iş birliğini geliştirmeyi hedefleyen ve Kahire ile Trablus arasında ortak eylemi önemseyen güvenlik politikaları çerçevesinde gerçekleştiği aktarılmıştı.

İsviçre'nin Cenevre kentinde 19-23 Ekim'de düzenlenen 5+5 Ortak Askeri Komite toplantıları sonucunda Libya hükümeti ile Halife Hafter güçlerinden heyetler arasında kalıcı ateşkes anlaşması imzalanmıştı.

Mısır Genel İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamil, 19 Aralık'ta Bingazi'de, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile bir araya gelmişti.

Mevlüt Çavuşoğlu, Ateşkes, İsviçre, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Libya Dışişleri Bakanı, Mısırlı mevkidaşı Şukri ile ikili iş birliğini görüştü - Son Dakika


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