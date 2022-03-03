Son dakika haber! Libya'nın Misrata kentinde askeri öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Son dakika haber! Libya'nın Misrata kentinde askeri öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi

03.03.2022 19:06
Son dakika haber! Libya'nın Misrata kentinde askeri öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi

Bir son dakika haberine göre Libya'nın Misrata kentinde eğitimlerini tamamlayan askeri öğrenciler törenle mezun oldu.

Libya'nın Misrata kentinde eğitimlerini tamamlayan askeri öğrenciler törenle mezun oldu.

53'üncü Piyade Tugayı Kampında düzenlenen törende konuşan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Haddad, ordunun vatan uğruna hizmet ederek, vatan için vermiş olduğu vaadi yerine getirmeye devam ettiğini söyledi.

Ordunun siyasi çekişmelerden uzak olduğunu dile getiren Haddad, "Vatanımız geçtiğimiz yıllarda gözümüzün önünde parçalanmaya başladı. Vatanımıza tam bir şekilde bağlıyız. Askeri kurumun parçalanmasına izin vermeyeceğiz. Silahlı Kuvvetlerin görevinde başarılı olmasını istiyoruz. Vatan elden gittiği zaman ilk önce askerlerden hesap soruluyor. Biz siyasete de karışmıyor, sadece gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Haddad, vatanın savunmasının Silahlı Kuvvetlerin boynuna borç olduğunu kaydederek, "Tehlikeyi hissetmek ve yaşananları yakından takip etmek durumundayız. Eğer birlik olmaz isek çok kolay bir şekilde hedef haline geliriz. Silahlı Kuvvetleri birleştirmeliyiz. Yapacağımız çok iş var. Bunun için zaman, yasalar ve kurallara ihtiyacımız var." dedi.

"Geçmiş yıllarda vatan için çok can verdik." diyen Haddad, şunları kaydetti:

"Silahlı Kuvvetler geçtiğimiz yıllarda baskılara uğradı, bazı haklarından mahrum edildi. Maaşlar, askeri kamplar ve teçhizat bakımından zorluklar çektik. Ancak her zaman moral ve motivasyonumuzu yüksek tutmamız, sabretmemiz ve birlik olmamız gerekiyor. Silahlı Kuvvetler devletin bir parçasıdır. Vatan boynumuzda emanettir."

Konuşmasında Haddad, ( Türkiye'yi kast ederek) askerlerin eğitiminde kendilerine destek olan dostlara teşekkür etti. Törene Libya Görev Grup Komutanı Tuğgeneral Osman Aytaç ve Türkiye'nin Misrata Başkonsolosu Gürkan Gürmeriçliler de katıldı.

Tören kapsamında mezun olan askerlerin yanı sıra, tanklar ve içlerinde Türk malı 2 adet Kirpinin de yer aldığı askeri araçlar geçit yaptı.

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Misrata, Piyade, Vatan, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Libya'nın Misrata kentinde askeri öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika


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