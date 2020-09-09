Son dakika haber: Libya ordusu, Hafter milislerinin Sirte yakınlarına askeri sevkiyat yaptığını tespit etti - Son Dakika

Libya ordusu, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerine ait 80 askeri araçtan oluşan bir konvoyun Cufra kentinden El-Lud kentine doğru hareket ettiğini duyurdu.

Libya Ordusu Sözcüsü Muhammed Kununu, Libya ordusu tarafından yürütülen Öfke Volkanı Operasyonu'nun Facebook sayfasında yer alan açıklamasında, 80 araçlık konvoyun Sirte yakınlarındaki Lud kentine sevk edildiğinin belirlendiğini kaydetti.

Söz konusu askeri araç sevkiyatının, Hafter milislerinin daha önceki 5 ateşkes ihlalinin ardından gerçekleştiğini aktaran Kununu, Libya ordusu güçlerine teyakkuz halinde olmaları talimatı verdiklerini dile getirdi.

Libya'da ateşkes kararı

Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in siyasi müttefiki Tobruk Temsilciler Meclisi (TM) Başkanı Akile Salih, 21 Ağustos Cuma günü ateşkes kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ateşkes kararı kapsamında, Sirte ve Cufra'nın silahtan arındırılmış bölgeler olması, ülkede petrol üretimi ve ihracının yeniden başlatılması, yabancı ve paralı askerlerin ülkeden çıkması ve Başkanlık Konseyi ile genel seçimlerin gelecek mart ayında yapılması öngörülüyor.