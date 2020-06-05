Son dakika haber: Libya ordusunun Terhune vilayet merkezini kontrol altına almasının ardından sevinç gösterileri - Son Dakika

Libya ordusunun, Terhune vilayet merkezini kontrol altına almasının ardından vatandaşlar sevinç gösterilerinde bulundu.

Ordu Sözcüsü Albay Muhammed Kununu, bugün öğle saatlerinde "Trablus il idari sınırının tamamında kontrolün sağlandığını" duyurmuştu.

Libya ordusu dün başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'ndan ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisleri çıkardıklarını duyurmuş, bu sabah da Trablus'un güneyindeki Ayn Zara ve Vadi er-Rebi bölgelerinin tamamında kontrolün sağlandığını, Kasr bin Gaşir ve Suk el-Hamis'in de milislerden alındığını açıklamıştı.

Libya Ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti. Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havalimanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya hükümeti, başkent Trablus il sınırının tamamında kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.